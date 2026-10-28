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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 20
At-Tur
20
52:20
متكيين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ٢٠
مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍۢ مَّصْفُوفَةٍۢ ۖ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍۢ ٢٠
مُتَّكِـِٔينَ
ﱬ
عَلَىٰ
ﱭ
سُرُرٖ
ﱮ
مَّصۡفُوفَةٖۖ
ﱯﱰ
وَزَوَّجۡنَٰهُم
ﱱ
بِحُورٍ
ﱲ
عِينٖ
ﱳ
٢٠
ﱴ
Estarão recostados sobre leitos enfileirados e os casarmos com huris, de olhos maravilhosos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.