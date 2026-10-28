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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 16
At-Tur
16
52:16
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ١٦
ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦
ٱصۡلَوۡهَا
ﱈ
فَٱصۡبِرُوٓاْ
ﱉ
أَوۡ
ﱊ
لَا
ﱋ
تَصۡبِرُواْ
ﱌ
سَوَآءٌ
ﱍ
عَلَيۡكُمۡۖ
ﱎﱏ
إِنَّمَا
ﱐ
تُجۡزَوۡنَ
ﱑ
مَا
ﱒ
كُنتُمۡ
ﱓ
تَعۡمَلُونَ
ﱔ
١٦
ﱕ
Entrai aí, porque redundará no mesmo, que o suporteis, quer não. Sabei que sempre sereis recompensados pelo quehouverdes feito.
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Tafsir Fathul Majid
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