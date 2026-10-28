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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 14
At-Tur
14
52:14
هاذه النار التي كنتم بها تكذبون ١٤
هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤
هَٰذِهِ
ﳄ
ٱلنَّارُ
ﳅ
ٱلَّتِي
ﳆ
كُنتُم
ﳇ
بِهَا
ﳈ
تُكَذِّبُونَ
ﳉ
١٤
ﳊ
(Ser-lhes-á dito): Eis aqui o fogo, que negastes!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.