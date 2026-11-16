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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Aia 124
At-Tawbah
124
9:124
واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هاذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ١٢٤
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًۭا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﱓ
مَآ
ﱔ
أُنزِلَتۡ
ﱕ
سُورَةٞ
ﱖ
فَمِنۡهُم
ﱗ
مَّن
ﱘ
يَقُولُ
ﱙ
أَيُّكُمۡ
ﱚ
زَادَتۡهُ
ﱛ
هَٰذِهِۦٓ
ﱜ
إِيمَٰنٗاۚ
ﱝﱞ
فَأَمَّا
ﱟ
ٱلَّذِينَ
ﱠ
ءَامَنُواْ
ﱡ
فَزَادَتۡهُمۡ
ﱢ
إِيمَٰنٗا
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
يَسۡتَبۡشِرُونَ
ﱥ
١٢٤
ﱦ
Quanto uma nova Surata é revelada, alguns deles dizem (zombando): A quem de vós isso aumenta, em fé? No entanto, ela aumenta a fé dos fiéis, e disso se regozijam.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.