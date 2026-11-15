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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Aia 118
At-Tawbah
118
9:118
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ١١٨
وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨
وَعَلَى
ﱁ
ٱلثَّلَٰثَةِ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
خُلِّفُواْ
ﱄ
حَتَّىٰٓ
ﱅ
إِذَا
ﱆ
ضَاقَتۡ
ﱇ
عَلَيۡهِمُ
ﱈ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱉ
بِمَا
ﱊ
رَحُبَتۡ
ﱋ
وَضَاقَتۡ
ﱌ
عَلَيۡهِمۡ
ﱍ
أَنفُسُهُمۡ
ﱎ
وَظَنُّوٓاْ
ﱏ
أَن
ﱐ
لَّا
ﱑ
مَلۡجَأَ
ﱒ
مِنَ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
إِلَّآ
ﱕ
إِلَيۡهِ
ﱖ
ثُمَّ
ﱗ
تَابَ
ﱘ
عَلَيۡهِمۡ
ﱙ
لِيَتُوبُوٓاْۚ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
ٱلتَّوَّابُ
ﱟ
ٱلرَّحِيمُ
ﱠ
١١٨
ﱡ
Também absolveu os três que se omitiram (na expedição de Tabuk) quando a terra, com toda a sua amplitude, lhesparecia estreita, e suas almas se constrangeram, e se compenetraram de que não tinham mais amparo senão em Deus. E Eleos absolveu, a fim de que se arrependessem, porque Deus é o Remissório, o Misericordiosíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
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