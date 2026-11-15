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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Aia 116
At-Tawbah
116
9:116
ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ١١٦
إِنَّ
ﲔ
ٱللَّهَ
ﲕ
لَهُۥ
ﲖ
مُلۡكُ
ﲗ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲘ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲙﲚ
يُحۡيِۦ
ﲛ
وَيُمِيتُۚ
ﲜﲝ
وَمَا
ﲞ
لَكُم
ﲟ
مِّن
ﲠ
دُونِ
ﲡ
ٱللَّهِ
ﲢ
مِن
ﲣ
وَلِيّٖ
ﲤ
وَلَا
ﲥ
نَصِيرٖ
ﲦ
١١٦
ﲧ
A Deus pertence o reino dos céus e da terra. Ela dá a vida e a morte e, fora d'Ele não tereis protetor, nem socorredor.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.