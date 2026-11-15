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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Aia 111
At-Tawbah
111
9:111
۞ ان الله اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذالك هو الفوز العظيم ١١١
۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّۭا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١١
۞ إِنَّ
ﲥ ﲦ
ٱللَّهَ
ﲧ
ٱشۡتَرَىٰ
ﲨ
مِنَ
ﲩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲪ
أَنفُسَهُمۡ
ﲫ
وَأَمۡوَٰلَهُم
ﲬ
بِأَنَّ
ﲭ
لَهُمُ
ﲮ
ٱلۡجَنَّةَۚ
ﲯﲰ
يُقَٰتِلُونَ
ﲱ
فِي
ﲲ
سَبِيلِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
فَيَقۡتُلُونَ
ﲵ
وَيُقۡتَلُونَۖ
ﲶﲷ
وَعۡدًا
ﲸ
عَلَيۡهِ
ﲹ
حَقّٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلتَّوۡرَىٰةِ
ﲼ
وَٱلۡإِنجِيلِ
ﲽ
وَٱلۡقُرۡءَانِۚ
ﲾﲿ
وَمَنۡ
ﳀ
أَوۡفَىٰ
ﳁ
بِعَهۡدِهِۦ
ﳂ
مِنَ
ﳃ
ٱللَّهِۚ
ﳄﳅ
فَٱسۡتَبۡشِرُواْ
ﳆ
بِبَيۡعِكُمُ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
بَايَعۡتُم
ﳉ
بِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَذَٰلِكَ
ﳌ
هُوَ
ﳍ
ٱلۡفَوۡزُ
ﳎ
ٱلۡعَظِيمُ
ﳏ
١١١
ﳐ
Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas, em troca do Paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível, que está registrada na Tora, no Evangelho e no Alcorão. E quem é maisfiel à sua promessa do que Deus? Regozijai-vos, pois, a troca que haveis feito com Ele. Tal é o magnífico benefício.
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