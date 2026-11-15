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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Aia 110
At-Tawbah
110
9:110
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ١١٠
لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةًۭ فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠
لَا
ﲔ
يَزَالُ
ﲕ
بُنۡيَٰنُهُمُ
ﲖ
ٱلَّذِي
ﲗ
بَنَوۡاْ
ﲘ
رِيبَةٗ
ﲙ
فِي
ﲚ
قُلُوبِهِمۡ
ﲛ
إِلَّآ
ﲜ
أَن
ﲝ
تَقَطَّعَ
ﲞ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﲟﲠ
وَٱللَّهُ
ﲡ
عَلِيمٌ
ﲢ
حَكِيمٌ
ﲣ
١١٠
ﲤ
A construção dela não cessará de ser causa de dúvidas em seus corações, a menos que seus corações se despedacem. Sabei que Deus é Sapiente, Prudentíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.