Различия между мечетями заключаются в различии между намерениями их прихожан и соответствии этих намерений тому, что угодно Аллаху. Если мечеть построена с добрыми намерениями и в строгом соответствии с Его предписаниями, если ее устроители поступали искренне ради Аллаха и руководствовались дорогой Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то она будет превосходить мечеть, которая построена на самом краю обрыва, готовом обрушиться вместе с этим строением прямо в огненную Преисподнюю. Воистину, Аллах не помогает беззаконникам узнать, что может принести им пользу в мирских и религиозных вопросах.