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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Aia 108
At-Tawbah
108
9:108
لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ١٠٨
لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًۭا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌۭ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ١٠٨
لَا
ﱜ
تَقُمۡ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
أَبَدٗاۚ
ﱟﱠ
لَّمَسۡجِدٌ
ﱡ
أُسِّسَ
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلتَّقۡوَىٰ
ﱤ
مِنۡ
ﱥ
أَوَّلِ
ﱦ
يَوۡمٍ
ﱧ
أَحَقُّ
ﱨ
أَن
ﱩ
تَقُومَ
ﱪ
فِيهِۚ
ﱫﱬ
فِيهِ
ﱭ
رِجَالٞ
ﱮ
يُحِبُّونَ
ﱯ
أَن
ﱰ
يَتَطَهَّرُواْۚ
ﱱﱲ
وَٱللَّهُ
ﱳ
يُحِبُّ
ﱴ
ٱلۡمُطَّهِّرِينَ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
Jamais te detenhas ali, porque uma mesquita que desde o primeiro dia tenha sido erigida por temor a Deus é mais dignade que nela te detenhas; e ali há homens que anseiam por purificar-se; e Deus aprecia os puros.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.