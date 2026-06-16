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Ash-Shu'ara
99
26:99
وما اضلنا الا المجرمون ٩٩
وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩
ﲙ
ﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
E os nossos sedutores eram apenas aqueles que estavam afundados em pecados.
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Tafsir Muyassar
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 26:97 a 26:99
قالوا معترفين بخطئهم، وهم يتنازعون في جهنم مع مَن أضلوهم، تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السيِّئ إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم.