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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 90
Ash-Shu'ara
90
26:90
وازلفت الجنة للمتقين ٩٠
وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٩٠
وَأُزۡلِفَتِ
ﱨ
ٱلۡجَنَّةُ
ﱩ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﱪ
٩٠
ﱫ
E o Paraíso se aproximará dos devotos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.