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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 84
Ash-Shu'ara
84
26:84
واجعل لي لسان صدق في الاخرين ٨٤
وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍۢ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ٨٤
وَٱجۡعَل
ﱁ
لِّي
ﱂ
لِسَانَ
ﱃ
صِدۡقٖ
ﱄ
فِي
ﱅ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﱆ
٨٤
ﱇ
Concede-me boa reputação na posteridade.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.