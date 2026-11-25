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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 79
Ash-Shu'ara
79
26:79
والذي هو يطعمني ويسقين ٧٩
وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ٧٩
وَٱلَّذِي
ﲺ
هُوَ
ﲻ
يُطۡعِمُنِي
ﲼ
وَيَسۡقِينِ
ﲽ
٧٩
ﲾ
Que me dá de comer e beber.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.