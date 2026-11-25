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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 77
Ash-Shu'ara
77
26:77
فانهم عدو لي الا رب العالمين ٧٧
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّۭ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧٧
فَإِنَّهُمۡ
ﲮ
عَدُوّٞ
ﲯ
لِّيٓ
ﲰ
إِلَّا
ﲱ
رَبَّ
ﲲ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲳ
٧٧
ﲴ
São inimigos para mim, coisa que não acontece com o Senhor do Universo,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.