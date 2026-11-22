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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 71
Ash-Shu'ara
71
26:71
قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين ٧١
قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًۭا فَنَظَلُّ لَهَا عَـٰكِفِينَ ٧١
قَالُواْ
ﲋ
نَعۡبُدُ
ﲌ
أَصۡنَامٗا
ﲍ
فَنَظَلُّ
ﲎ
لَهَا
ﲏ
عَٰكِفِينَ
ﲐ
٧١
ﲑ
Responderam-lhe: Adoramos os ídolos, aos quais estamos consagrados.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.