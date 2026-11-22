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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 70
Ash-Shu'ara
70
26:70
اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ٧٠
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠
إِذۡ
ﲄ
قَالَ
ﲅ
لِأَبِيهِ
ﲆ
وَقَوۡمِهِۦ
ﲇ
مَا
ﲈ
تَعۡبُدُونَ
ﲉ
٧٠
ﲊ
Quando perguntou ao seu pai e ao seu povo: O que adorais?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.