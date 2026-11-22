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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 69
Ash-Shu'ara
69
26:69
واتل عليهم نبا ابراهيم ٦٩
وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ٦٩
وَٱتۡلُ
ﱿ
عَلَيۡهِمۡ
ﲀ
نَبَأَ
ﲁ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲂ
٦٩
ﲃ
E recita-lhes (ó Mensageiro) a história de Abraão,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.