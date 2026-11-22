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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 67
Ash-Shu'ara
67
26:67
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ٦٧
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٦٧
إِنَّ
ﱯ
فِي
ﱰ
ذَٰلِكَ
ﱱ
لَأٓيَةٗۖ
ﱲﱳ
وَمَا
ﱴ
كَانَ
ﱵ
أَكۡثَرُهُم
ﱶ
مُّؤۡمِنِينَ
ﱷ
٦٧
ﱸ
Sabei que nisto há um sinal; porém, a maioria deles não crê.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.