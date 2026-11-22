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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 66
Ash-Shu'ara
66
26:66
ثم اغرقنا الاخرين ٦٦
ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ٦٦
ثُمَّ
ﱫ
أَغۡرَقۡنَا
ﱬ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱭ
٦٦
ﱮ
Então, afogamos os outros.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.