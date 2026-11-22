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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 65
Ash-Shu'ara
65
26:65
وانجينا موسى ومن معه اجمعين ٦٥
وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ٦٥
وَأَنجَيۡنَا
ﱥ
مُوسَىٰ
ﱦ
وَمَن
ﱧ
مَّعَهُۥٓ
ﱨ
أَجۡمَعِينَ
ﱩ
٦٥
ﱪ
E salvamos Moisés, juntamente com todos os que com ele estavam.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.