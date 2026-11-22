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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 64
Ash-Shu'ara
64
26:64
وازلفنا ثم الاخرين ٦٤
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـَٔاخَرِينَ ٦٤
وَأَزۡلَفۡنَا
ﱡ
ثَمَّ
ﱢ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱣ
٦٤
ﱤ
E fizemos aproximarem-se dali os outros.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.