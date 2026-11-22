Войско Фараона отправилось в путь вслед за израильтянами на восходе солнца. Они подбадривали друг друга и были преисполнены лютой ненависти к своим противникам. Когда две рати увидели друг друга, израильтяне стали сожалеть о содеянном и жаловаться Мусе на свое бедственное положение. Но Муса не сомневался в правдивости обещания своего Господа и старался поддержать своих соплеменников. Он воскликнул: «Им не удастся настигнуть нас, ибо мой Господь - со мной, и Он непременно поможет нам обрести спасение». Тогда Аллах велел Мусе ударить своим посохом по морю, и святой пророк повиновался воле своего Господа. Море разверзлось, и каждая часть его вздыбилась, словно огромная гора. В результате этого в море образовалось двенадцать троп, которые были разделены гигантскими столбами воды.