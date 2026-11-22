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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 62
Ash-Shu'ara
62
26:62
قال كلا ان معي ربي سيهدين ٦٢
قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ٦٢
قَالَ
ﱊ
كـَلَّآۖ
ﱋﱌ
إِنَّ
ﱍ
مَعِيَ
ﱎ
رَبِّي
ﱏ
سَيَهۡدِينِ
ﱐ
٦٢
ﱑ
Moisés lhes respondeu: Qual! Meu Senhor está comigo e me iluminará!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.