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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 60
Ash-Shu'ara
60
26:60
فاتبعوهم مشرقين ٦٠
فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٦٠
فَأَتۡبَعُوهُم
ﳞ
مُّشۡرِقِينَ
ﳟ
٦٠
ﳠ
E eis que (o Faraó e seu povo) os perseguiram ao nascer do sol.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.