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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 59
Ash-Shu'ara
59
26:59
كذالك واورثناها بني اسراييل ٥٩
كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩
كَذَٰلِكَۖ
ﳘﳙ
وَأَوۡرَثۡنَٰهَا
ﳚ
بَنِيٓ
ﳛ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﳜ
٥٩
ﳝ
Assim foi; e concedemos tudo aquilo aos israelitas.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.