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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 58
Ash-Shu'ara
58
26:58
وكنوز ومقام كريم ٥٨
وَكُنُوزٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٥٨
وَكُنُوزٖ
ﳔ
وَمَقَامٖ
ﳕ
كَرِيمٖ
ﳖ
٥٨
ﳗ
De tesouros e honráveis posições.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.