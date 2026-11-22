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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 57
Ash-Shu'ara
57
26:57
فاخرجناهم من جنات وعيون ٥٧
فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٥٧
فَأَخۡرَجۡنَٰهُم
ﳏ
مِّن
ﳐ
جَنَّٰتٖ
ﳑ
وَعُيُونٖ
ﳒ
٥٧
ﳓ
Assim, Nós os privamos dos jardins e mananciais.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.