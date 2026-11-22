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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 51
Ash-Shu'ara
51
26:51
انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المومنين ٥١
إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَـٰيَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥١
إِنَّا
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نَطۡمَعُ
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أَن
ﲨ
يَغۡفِرَ
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لَنَا
ﲪ
رَبُّنَا
ﲫ
خَطَٰيَٰنَآ
ﲬ
أَن
ﲭ
كُنَّآ
ﲮ
أَوَّلَ
ﲯ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲰ
٥١
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Em verdade, esperamos que o nosso Senhor perdoe os nossos pecados, porque agora somos os primeiros fiéis!
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Tafsir Fathul Majid
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