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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 50
Ash-Shu'ara
50
26:50
قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون ٥٠
قَالُوا۟ لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ٥٠
قَالُواْ
ﲝ
لَا
ﲞ
ضَيۡرَۖ
ﲟﲠ
إِنَّآ
ﲡ
إِلَىٰ
ﲢ
رَبِّنَا
ﲣ
مُنقَلِبُونَ
ﲤ
٥٠
ﲥ
Responderam: Não importa, porque retornaremos ao nosso Senhor!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.