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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 49
Ash-Shu'ara
49
26:49
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين ٤٩
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٩
قَالَ
ﲅ
ءَامَنتُمۡ
ﲆ
لَهُۥ
ﲇ
قَبۡلَ
ﲈ
أَنۡ
ﲉ
ءَاذَنَ
ﲊ
لَكُمۡۖ
ﲋﲌ
إِنَّهُۥ
ﲍ
لَكَبِيرُكُمُ
ﲎ
ٱلَّذِي
ﲏ
عَلَّمَكُمُ
ﲐ
ٱلسِّحۡرَ
ﲑ
فَلَسَوۡفَ
ﲒ
تَعۡلَمُونَۚ
ﲓﲔ
لَأُقَطِّعَنَّ
ﲕ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﲖ
وَأَرۡجُلَكُم
ﲗ
مِّنۡ
ﲘ
خِلَٰفٖ
ﲙ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
ﲚ
أَجۡمَعِينَ
ﲛ
٤٩
ﲜ
(O Faraó) lhes disse: Credes nele, sem que eu vos autorize? Com certeza ele é vosso líder, e vos ensinou a magia; porém, logo o sabereis! Sem dúvida, cortar-vos-eis as mão se os pés de cada lados opostos, e vos crucificarei a todos!
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Tafsir Fathul Majid
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