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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 48
Ash-Shu'ara
48
26:48
رب موسى وهارون ٤٨
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٤٨
رَبِّ
ﲁ
مُوسَىٰ
ﲂ
وَهَٰرُونَ
ﲃ
٤٨
ﲄ
Senhor de Moisés e de Aarão!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.