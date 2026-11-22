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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 47
Ash-Shu'ara
47
26:47
قالوا امنا برب العالمين ٤٧
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
قَالُوٓاْ
ﱼ
ءَامَنَّا
ﱽ
بِرَبِّ
ﱾ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱿ
٤٧
ﲀ
E exclamaram: Cremos no Senhor do Universo,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.