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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 41
Ash-Shu'ara
41
26:41
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون اين لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ٤١
فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا۟ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ٤١
فَلَمَّا
ﱉ
جَآءَ
ﱊ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱋ
قَالُواْ
ﱌ
لِفِرۡعَوۡنَ
ﱍ
أَئِنَّ
ﱎ
لَنَا
ﱏ
لَأَجۡرًا
ﱐ
إِن
ﱑ
كُنَّا
ﱒ
نَحۡنُ
ﱓ
ٱلۡغَٰلِبِينَ
ﱔ
٤١
ﱕ
E quando chegaram, os magos perguntaram ao Faraó: Poderemos contar com alguma recompensa, se sairmos vitoriosos?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.