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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 39
Ash-Shu'ara
39
26:39
وقيل للناس هل انتم مجتمعون ٣٩
وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ٣٩
وَقِيلَ
ﳖ
لِلنَّاسِ
ﳗ
هَلۡ
ﳘ
أَنتُم
ﳙ
مُّجۡتَمِعُونَ
ﳚ
٣٩
ﳛ
E foi dito ao povo: Estais reunidos?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.