Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 34
Ash-Shu'ara
34
26:34
قال للملا حوله ان هاذا لساحر عليم ٣٤
قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌۭ ٣٤
قَالَ
ﲲ
لِلۡمَلَإِ
ﲳ
حَوۡلَهُۥٓ
ﲴ
إِنَّ
ﲵ
هَٰذَا
ﲶ
لَسَٰحِرٌ
ﲷ
عَلِيمٞ
ﲸ
٣٤
ﲹ
Disse (o Faraó) aos chefes presentes: Com toda a certeza este é um habilíssimo mago,
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.