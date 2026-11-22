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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 32
Ash-Shu'ara
32
26:32
فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ٣٢
فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٣٢
فَأَلۡقَىٰ
ﲤ
عَصَاهُ
ﲥ
فَإِذَا
ﲦ
هِيَ
ﲧ
ثُعۡبَانٞ
ﲨ
مُّبِينٞ
ﲩ
٣٢
ﲪ
Então (Moisés) arrojou o seu cajado, e eis que este se converteu em uma verdadeira serpente.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.