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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 31
Ash-Shu'ara
31
26:31
قال فات به ان كنت من الصادقين ٣١
قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٣١
قَالَ
ﲜ
فَأۡتِ
ﲝ
بِهِۦٓ
ﲞ
إِن
ﲟ
كُنتَ
ﲠ
مِنَ
ﲡ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲢ
٣١
ﲣ
Respondeu-lhe (o Faraó): Apresenta-o, pois, se és um dos verazes!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.