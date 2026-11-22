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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 30
Ash-Shu'ara
30
26:30
قال اولو جيتك بشيء مبين ٣٠
قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
قَالَ
ﲖ
أَوَلَوۡ
ﲗ
جِئۡتُكَ
ﲘ
بِشَيۡءٖ
ﲙ
مُّبِينٖ
ﲚ
٣٠
ﲛ
Moisés (lhe) disse: Ainda que te apresentasse algo convincente?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.