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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 27
Ash-Shu'ara
27
26:27
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ٢٧
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌۭ ٢٧
قَالَ
ﱺ
إِنَّ
ﱻ
رَسُولَكُمُ
ﱼ
ٱلَّذِيٓ
ﱽ
أُرۡسِلَ
ﱾ
إِلَيۡكُمۡ
ﱿ
لَمَجۡنُونٞ
ﲀ
٢٧
ﲁ
Disse (o Faraó): Com certeza, o vosso mensageiro é um energúmeno.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.