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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 24
Ash-Shu'ara
24
26:24
قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ٢٤
قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٢٤
قَالَ
ﱣ
رَبُّ
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱦ
وَمَا
ﱧ
بَيۡنَهُمَآۖ
ﱨﱩ
إِن
ﱪ
كُنتُم
ﱫ
مُّوقِنِينَ
ﱬ
٢٤
ﱭ
Respondeu-lhe: É o Senhor dos céus e da terra, e de tudo quanto há entre ambos, se queres saber.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.