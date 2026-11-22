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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 23
Ash-Shu'ara
23
26:23
قال فرعون وما رب العالمين ٢٣
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٣
قَالَ
ﱝ
فِرۡعَوۡنُ
ﱞ
وَمَا
ﱟ
رَبُّ
ﱠ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱡ
٢٣
ﱢ
Perguntou-lhe o Faraó: E quem é o Senhor do Universo?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.