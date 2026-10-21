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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 219
Ash-Shu'ara
219
26:219
وتقلبك في الساجدين ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّـٰجِدِينَ ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ
ﲌ
فِي
ﲍ
ٱلسَّٰجِدِينَ
ﲎ
٢١٩
ﲏ
Assim como vê os teus movimentos entre os prostrados.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.