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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 215
Ash-Shu'ara
215
26:215
واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين ٢١٥
وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٥
وَٱخۡفِضۡ
ﱳ
جَنَاحَكَ
ﱴ
لِمَنِ
ﱵ
ٱتَّبَعَكَ
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱸ
٢١٥
ﱹ
E abaixa as tuas asas para aqueles que te seguirem, dentre os fiéis.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.