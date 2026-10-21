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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 210
Ash-Shu'ara
210
26:210
وما تنزلت به الشياطين ٢١٠
وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢١٠
وَمَا
ﱕ
تَنَزَّلَتۡ
ﱖ
بِهِ
ﱗ
ٱلشَّيَٰطِينُ
ﱘ
٢١٠
ﱙ
E não foram os malignos que o (Alcorão) trouxeram.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.