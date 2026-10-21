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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 208
Ash-Shu'ara
208
26:208
وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ٢٠٨
وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ٢٠٨
وَمَآ
ﱈ
أَهۡلَكۡنَا
ﱉ
مِن
ﱊ
قَرۡيَةٍ
ﱋ
إِلَّا
ﱌ
لَهَا
ﱍ
مُنذِرُونَ
ﱎ
٢٠٨
ﱏ
Não obstante, jamais destruímos cidade alguma, sem que antes tivéssemos enviado admoestadores.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.