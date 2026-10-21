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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 205
Ash-Shu'ara
205
26:205
افرايت ان متعناهم سنين ٢٠٥
أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَـٰهُمْ سِنِينَ ٢٠٥
أَفَرَءَيۡتَ
ﳏ
إِن
ﳐ
مَّتَّعۡنَٰهُمۡ
ﳑ
سِنِينَ
ﳒ
٢٠٥
ﳓ
Discerne, então: Se os houvéssemos agraciado durante anos,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.