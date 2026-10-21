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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 202
Ash-Shu'ara
202
26:202
فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون ٢٠٢
فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٢
فَيَأۡتِيَهُم
ﳁ
بَغۡتَةٗ
ﳂ
وَهُمۡ
ﳃ
لَا
ﳄ
يَشۡعُرُونَ
ﳅ
٢٠٢
ﳆ
Que os açoitará subitamente, sem que disso se apercebam.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.