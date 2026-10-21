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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 201
Ash-Shu'ara
201
26:201
لا يومنون به حتى يروا العذاب الاليم ٢٠١
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠١
لَا
ﲹ
يُؤۡمِنُونَ
ﲺ
بِهِۦ
ﲻ
حَتَّىٰ
ﲼ
يَرَوُاْ
ﲽ
ٱلۡعَذَابَ
ﲾ
ٱلۡأَلِيمَ
ﲿ
٢٠١
ﳀ
Porém, não crerão nele, até que vejam o doloroso castigo,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.