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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 199
Ash-Shu'ara
199
26:199
فقراه عليهم ما كانوا به مومنين ١٩٩
فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ١٩٩
فَقَرَأَهُۥ
ﲬ
عَلَيۡهِم
ﲭ
مَّا
ﲮ
كَانُواْ
ﲯ
بِهِۦ
ﲰ
مُؤۡمِنِينَ
ﲱ
١٩٩
ﲲ
E o houvesse recitado a eles, nele não teriam acreditado.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.